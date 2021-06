Bianca Drăgușanu, criticată dur de Claudia Pătrășcanu De la inceputul anului 2021, intre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu exista un conflict aparent fara sfarșit. In vara anului 2019, Claudia s-a separat de fostul ei soț, Gabi Badalau, alaturi de care are doi fii, Gabriel și Nicholas. Din ianuarie 2021, Bianca și Gabi au fost intr-o relație pe parcursul careia s-au desparțit și impacat in repetate randuri. Inca de atunci, ori de cate ori li s-a dat ocazia, Claudia și Bianca s-au criticat public. Bianca Dragușanu, criticata dur de Claudia Patrașcanu Cel mai recent, solista a declarat despre Bianca: „Nu doresc să dezvolt subiectul despre această… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

