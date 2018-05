Bianca Drăgușanu continuă seria dezvăluirilor: “Nimeni nu vrea să fie comparat cu partenerul din trecut“ Bianca Dragușanu continua seria dezvaluirilor la emisiunea “Te vreau langa mine“ și vorbește despre punctele cheie dintr-o relație și cum sa rezolvi problemele care implica și foștii parteneri. Blondina a dat exemplu relația unei bune prietene, care se confrunta cu o situație destul de dificila. „Eu am inceput ziua intr-un mod sanatos si tonic. M-am […] The post Bianca Dragușanu continua seria dezvaluirilor: “Nimeni nu vrea sa fie comparat cu partenerul din trecut“ appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a ținut sa iși exprime parerea despre nunta anului, care a avut loc sambata, 19 mai in capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor, dar mai ales a vorbit despre mireasa Meghan Markle, care se pare ca a fost pe gustul ei. Blondina a analizat in detaliu tinuta lui Meghan Markle,…

- Bianca Dragușanu abia are timp sa mai doarma! Vedeta este prinsa intre filmarile pentru emisiunea „Te vreau langa mine”, rolul de mama dar și afacerile in care este implicata. Blondina are mai mult surse importante de venit și iși construiește o adevarata avere cu ele. Bianca Dragușanu este implinita…

- Alina Pana, fosta „razboinica” de la Exatlon, are un dinte impotriva lui Vladimir Draghia. Blondina a urmarit ultimul episod, cel in care a fost eliminat Valentin Chiș, cunoscut drept „Bruce”, și a fost foarte dezamagita. Ea și-ar fi dorit sa iasa Vladimir Draghia, de care nu ii place absolut deloc.…

- Bianca Dragușanu face revagii pe strazile Capitalei, indiferent ca se afla in trafic sau pur și simplu ca pieton. Blondina face ce face și iese mereu in evidența, daca nu se remarca prin ținute sau accesorii scumpe, impresioneaza cu autoturismele de lux, unul mai scump ca altul. Prezentatoarea TV a…

- Au planificat un weekend perfect, dar a ieșit cum nu se poate mai prost! Se intampla la sfarșitul lui februarie, cand Bianca Dragușanu și Victor Slav au plecat la schi, dar, acolo, prezentatorul și-a rupt piciorul, pe partie. A urmat operația, apoi atela gipsata. La doua luni de la traumatizanta experiența,…

- La trei luni de la mega-scandalul din televiziune, cand Gabriela Cristea a aflat din presa ca Bianca Dragușanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea “Te vreau langa mine“ (VEZI MAI MULTE AICI), CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are toate detaliile despre decizia de ultima ora pe care bruneta a luat-o.…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…