- Oana Roman, in varsta de 46 de ani, a postat un mesaj pe contul de socializare, inainte de Craciun, in care marturisește ca anul ce se va incheia peste doar cateva zile a fost unul destul de complicat din punct de vedere emoțional. Vedeta a impartașit cu fanii din mediul online cum a fost pentru ea…

- Bianca Dragușanu este foarte activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are timp iși ține fanii din mediul online la curent cu toate momentele frumoase care se intampla in viața ei. De aceasta data, blondina și fiica ei, Sofia, s-au „batut” cu tigai. Cele doua au facut un adevarat…

- Bianca Dragușanu este o mamica extrem de devotata și dragastoasa, lucru ce se poate vedea in toate interacțiunile pe care le are cu fiica ei, Sofia, precum și nenumaratele dedicații pe care i le face micuței sale. Recent, diva și-a dus odorul la un coafor, acolo unde micuța ei a avut parte de un tratament…

- Schimbare de look pentru fiica Biancai Dragușanu! Sofia și-a dorit o schimbare de look, astfel ca mama ei i-a indeplinit toate dorințele micuței sale. La doar șase ani, Sofia iși dorește sa-i calce pe urme mamei sale, motiv pentru care și-a dorit sa se vopseasca blonda și a mers in salonul de infrumusețare.…

- De curand, Anca Serea și Adi Sina și-au cumparat casa in care au locuit cu chirie, dupa ce locuința pe care au achiziționat-o acum ceva vreme au vandut-o din cauza ca era prea mica. Acum, alaturi de mai mulți muncitori, ei fac modificari, vor sa amenajeze camerele copiilor. Anca Serea dezvaluie ca e…

- Bianca Dragușanu este destul de activa pe rețelele de socializare personale și de fiecare data cand are ocazia impartașește cu fanii ei din mediul online tot ceea ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, ei bine, vedeta a avut parte de cateva clipe de rasfaț cu fiica ei, Sofia, și mama…

- Andreea Banica și fiica ei, Sofia, au trait momente de coșmar, asta dupa ce au decis sa mearga la Londra la concertul lui Sam Smith. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca a fost șocata de camera din hotel pe care o primise și de condițiile oferite. Iata ce a marturisit artista!

- Așa mama, așa fiica! Bianca Dragușanu atrage privirile de fiecare data cu ținutele sale spectaculoase, dar și cu trupul de invidiat. Vedeta petrece destul de mult timp in compania fiicei sale, Sofia, iar de aceasta data, frumoasa blondina a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare.