Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal monden este acum in lumina reflectoarelor și ține prima pagina ocupata, caci la mijloc este vorba despre Bianca Dragușanu, Alex Bodi, fosta lui soție, dar și despre Daria Radionova. Astfel ca acum, cea din urma, dupa ce s-a spus ca a filmat momentul in care fosta prezentatoare TV a sarit…

- Informații exclusive, așa cum v-au obișnuit reporterii Synews.ro. In urma declarațiilor facute aseara de Iulia Salagean la Xtra Night Show despre Alex Bodi și Bianca Dragușanu, aparand in premiera la televizor, blonda a fost prinsa cu minciuna! Iata ce s-a intamplat, de fapt, intre ea și controversatul…

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

- Fosta soție a omului de afaceri Alex Bodi, arestat preventiv la cererea DIICOT, dar eliberat ulterior, Bianca Dragușanu, da declarații de martor in dosar, susțin pentru STIRIPESURSE, surse judiciare. Potrivit acestora audierea femeii are loc la DIICOT Craiova in timpul difuzarii acestei știri.…

- Alex Bodi e introdus intr-un alt scandal la care i se adauga noi acuzații penale. Bianca Dragușanu da toate carțile pe fața și vine inclusiv cu un detaliu intim al barbatului care a condus-o la starea civila. Bianca Dragușanu, dezvaluiri incredibile despre Alex Bodi. Fosta prezentatoare de televiziune…

- Bianca Dragușanu a confirmat totul! Vedeta a adus mai multe detalii curioșilor despre cum a mers viața ei in ultima perioada și despre starea ei de spirit. Fosta asistenta pacatoasa radiaza de fericire, iar mulți așteptau sa vada motivul. Iata ce a spus Bianca! Bianca Dragușanu a confirmat ca se marita!…

- Astazi, Alex Bodi s-a prezentat la Tribunalul Dolj insoțit de avocatul sau pentru a afla daca se va intoarce sau nu in inchisoare. La ieșirea din instituție, cel din urma a marturisit ca magistrații au decis insa amanarea pana pe data de 18, dar afaceristul a facut și cateva declarații despre Bianca…