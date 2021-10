Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda tuturor controverselor care au aparut și inca apar in viața ei amoroasa, Bianca Dragușanu este o mama cat se poate de devotata și atenta atunci cand vine vorba despre micuța Sofia. Dis-de-dimineața, blondina le-a aratat internauților cum decurge o zi la cumparaturi pentru ea și pentru fiica…

- Dupa ce a avut o reacție acida la adresa Andreeai Diaconu, tanara alaturi de care s-a afișat recent Gabi Badalau, Bianca Dragușanu a revenit cu o atitudine diferita la Xtra Night Show. Blondina spune ca sunt deja prea multe probleme in relația ei cu afaceristul și susține ca este pregatita sa se desparta,…

- Situația a luat o turnura neașteptata in relația Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau! Blondina a lipsit cu desavarșire de la un eveniment important din viața partenerului sau, iar abia acum s-a aflat motivul. Se pare ca totul are legatura cu parinții afaceristului. Lovitura dura pentru Bianca Dragușanu.…

- O noua bomba a fost aruncata acum in triunghiul amoros dintre Claudia Patrascanu, Gabi Badalau și Bianca Dragușanu. Dupa ce ultimele zvonuri spuneau faptul ca mama afaceristului a fost de acord cu pensia alimentara de 3.000 de euro pentru nepoți, acum se pare ca Gabi Badalau ar fi refuzat sa faca acest…

- Au parte de o iubire cu nabadai și tocmai de aceea, dupa desparțirea despre care au vorbit public, acum Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, din nou. Mai mult decat atat, afaceristul a recunoscut ca o iubește pe blondina, tocmai de aceea nu poate sta fara ea prea mult timp.

- Bianca Dragușeanu este din ce in ce mai nemulțumita de fostul soț, atunci cand vine vorba de creșterea micuței lor, Sofia. Un apropiat din cuplul celor doi a dezvaluit ca in ultima perioada, Victor Slav o neglijeaza pe fiica lui. Iata ce mai dezvaluit prietena celor doi!

- Claudia Patrașcanu intervine in direct la Antena Stars, dupa ce a vazut imaginile cu Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, imagini surprinse de paparazzii Spynews.ro. Inca soția lui Gabi Badalau face acuzații grave la adresa fostului partener de viața.

- O tanara a gasit o pisica abandonata pe strada și a decis s-o ia acasa și s-o ingrijeasca. In scurt timp insa, animalul s-a transformat in cel mai neașteptat mod posibil. Ce lucru straniu a observat la felina?