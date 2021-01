Stiri pe aceeasi tema

- Doamnelor și domnilor, surpriza momentului in showbiz! Bianca Dragușanu a imbracat rochia alba de mireasa! Blondina a facut marele anunț! S-a filmat cu buchetul in brațe și și-a șocat fanii din mediul online!

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…

- Ioana Nastase, in varsta de 45 de ani, a atras toate privirile cu tinuta aleasa pentru o petrecere de zile mari. Sotia lui Ilie Nastase a avut o aparitie de senzatie intr-o rochie extrem de scurta. Ioana Nastase, aparitie incendiara la 45 de ani La 45 de ani, Ioana Nastase arata demential. Sotia celebrului…