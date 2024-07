Stiri pe aceeasi tema

- Rumoare pe Nordului la ceas de seara! Noi surprize in lumea mondena din Romania. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau, la un pas sa dea nas in nas la restaurant. Potrivit informațiilor oferite de reporterul Xtra Night Show, Horațiu Tudor, afaceristul ar fi venit insoțit de o domnișoara.

- A sosit momentul ca Bianca Dragușanu sa spuna lucrurilor pe nume! Gabi Badalau a spus ca familia lui nu a fost de acord cu relația lor, iar acum vedeta a contrazis toate declarațiile! Mai mult, Bianca Dragușanu nu s-a lasat pana nu l-a pus la punct pe Gabi Badalau, dupa afirmațiile pe care le-a facut…

- Dupa ce a explicat de ce a incheiat relatia de 3 ani cu Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a rupt tacerea și a dezvaluit ce s-a intamplat in relatia cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui. Afaceristul a recunoscut pentru prima oara ca și-a inșelat sotia, iar intre ei nu a existat o poveste de iubire.„Am…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu s-au desparțit dupa aproape patru ani de relație, in care s-au desparțit și impacat de mai multe ori. Afaceristul spune ca nici nu mai exista loc de impacare, asta pentru ca susține ca a fost inșelat. Mai spune ca deși ar fi venit in fața blondinei cu probe, ar fi continuat…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit definitiv dupa o relație de patru ani. Cei doi exclud varianta unei posibile impacari, iar cei doi au ajuns, din nou, sa iși arunce vorbe grele. Blondina neaga ca ar fi calcat stramb in relația cu afaceristul, in timp ce fostul ei iubit spune ca are dovezi…

- Evenimentul monden din aceasta seara a fost moment ideal pentru ca Gabi Badalau sa se afișeze impreuna cu iubita lui, o rusoaica in varsta de 24 de ani. Afaceristul a declarat ca nu iși mai dorește sa discute despre relația cu Bianca Dragușanu pentru ca, surpriza, blondina ar avea un iubit cu care ar…

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au avut o relație cu suișuri și coborașuri, iar acum au decis sa-și spuna „adio”. Afaceristul a plecat peste hotare pentru a se reculege timp de cateva zile și a ajuns la Muntele Athos!