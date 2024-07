Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica s-au desfașurat in stațiunea Marmaris din Turcia, unde un iaht cu 110 turiști la bord s-a scufundat dupa ce a fost cuprins de flacari. Incidentul a avut loc la aproximativ 10 kilometri de stațiune, pe iahtul Eagles, relateaza India Today. Incendiul a izbucnit in sala motoarelor navei…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București, impreuna cu polițiștii de la Criminalitate Economica, au facut 6 percheziții domiciliare in Bucuresti in dosarul penal privind vanzarea hainelor de lux aduse din Turcia, caz in care a fost implicata și vedeta TV, Bianca Dragușanu, a anunțat vineri,…

- Polițiștii au efectuat joi o serie de percheziții domiciliare in cadrul unui dosar de evaziune fiscala in care este implicata și Bianca Dragușanu. In urma acestor acțiuni, au fost confiscate mai multe inscrisuri, un laptop, trei telefoane mobile și peste 700 de articole vestimentare, cu o valoare totala…

- Bianca Dragusanu revine in atentia publica, dupa ce a fost ridicata de mascati de acasa si condusa la audieri. Vedeta este acuzata ca ar fi vandut haine de lux aduse din Turcia sub marca proprie, fara sa declare veniturile. Venituri care, atentie, s-ar ridica la suma de aproape jumatate de milion de…

- Bianca Dragușanu a fost dusa joi, 18 iulie, de polițiști la audieri, intr-un dosar de evaziune fiscala, dupa ce ar fi adus haine de lux din Turcia pe care le vindea sub marca proprie, fara a declara veniturile la stat, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.In acest dosar, polițiștii bucureșteni…

- Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 4, au efectuat percheziții intr-un dosar de evaziune fiscala, vizand patru persoane. Printe persoanele vizate de acest dosar se numara și Bianca Dragușanu. Vedeta este acuzata…

- Anul 1990 va ramane in conștiința multora ca anul infamiei și a abuzurilor facute in timpul Mineriadei din 13-15 iunie, iar principalii vinovați, conform opiniei societații, erau Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, pe langa mulți alții. La 34 de ani de la evenimentele tragice din Piața…