Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a vorbit despre semnele care prevestesc un iminent divorț. Cum este și ea trecuta printr-o desparțire legala de Victor Slav, nu putem decat sa ne intrebam prin cate dintre aceste momente cheie au trecut și ei.

- Bianca Dragușanu a povestit cum o prietena I s-a destainuit in privința unei relații, iar asta a pus-o pe ganduri. Ea a data poi cateva sfaturi in acest sens. Bianca a petrecut weekend-ul alaturi de fiica sa, Sofia, și de Victor Slav. „M-am distrat in weekend cu familia și sunt fericita. Fii-mea a invațat…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, iar fetița lor, Sofia, a devenit o mica vedeta, datorita parinților care impartașeșc diverse fotografii și filmulețe, pe rețelele de socializare. Vedeta a vorbit despre manipularea in relație, cum…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav formeaza o adevarata familie alaturi de fetița lor, Sofia, insa nu vor sub nici o forma sa se mai casatoreasca. Victor Slav a rupt tacerea și a marturisit motivul pentru care au luat aceasta decizie și considera ca le este foarte bine așa. “Nu este important acest lucru…

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Bianca Dragușanu traiește o frumoasa poveste de dragoste impreuna cu Victor Slav, alaturi de care are și o frumoasa fetița. Recent, vedeta a vorbit despre viața de cuplu și despre infidelitate, lasand oamenii sa-și puna foarte multe semne de intrebare cu privire la casnicia ei.

- Bianca Dragusanu a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta o intamplare traita in acest weekend. Iubita lui Victor Slav a abordat un subiect sensibil intr-o relatie: a treia persoana. Declaratiile facute i-au pus pe ganduri pe toti, iar vedeta a facut publica si una dintre concluziile sale.

- Bianca Dragusanu a fost prezenta in cadrul emisiunii TV prezentata de catre Mirela Boureanu Vaida, acolo unde a dat mai multe detalii despre ex-iubita lui Victor Slav. Bianca a dat in direct mai multe detalii despre perioada in care tatal fetitei sale, Victor Slav, se iubea cu Anda Adam, marturisind…