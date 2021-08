Stiri pe aceeasi tema

- O noua bomba in showbizul romanesc? Bianca Dragușanu, adevarul despre relațiile din viața ei. Vedeta nu are niciun secret fața de fanii ei. A dat tot din casa și a marturisit cu ce barbat regreta blondina ca s-a iubit. Reacția admiratorilor ei cand au aflat raspunsul fostei prezentatoare de la Kanal…

- Vica Blochina a organizat o sesiune de intrebari și raspunsuri pe pagina sa de Instagram, acolo unde recent a fost intrebata și de prietenia pe care o are sau nu cu Bianca Dragușanu. Vedeta a avut o reacție neașteptata și a spus cum stau lucrurile.

- Bianca Dragușanu se declara mai indragostita ca niciodata, astfel ca vedeta a afirmat mandra ca ea și Gabi Badalau au o relație extraordinara. Blondina a facut declarații incendiare despre cum merg lucrurile in cuplul lor și de asemenea, susține ca se vede mireasa și pentru a treia oara, insa sa fie…

- Jennifer Lopez a decis sa iși deschida sufletul și sa vorbeasca pentru prima oara despre periaoda fericita pe care o traverseaza acum. Odata cu impacarea cu actorul Ben Affleck, vedeta internaționala simte ca in sfarșit este fericita langa persoana care trebuie.

- Bianca Dragușanu spune lucrurilor pe nume și recunoaște ca relația avuta cu Alex Bodi a fost una dintre greșelile vieții ei pe care nu ar mai vrea niciodata sa le repte. Totuși, din legatura avuta cu milionarul, vedeta și-a dat seama cum sa gestioneze unele situații limita in care poate fi pusa.

- Dupa atacurile facute la adresa ei de Claudia Patrașcanu, Bianca Dragușanu rabufnește și face acuzații grave. Reacția vedetei, in exclusivitate pentru SpyNews.ro, dupa ce inca soția lui Gabi Badalau a afirmat ca aceasta este ”un pericol pentru toți copiii” și i-a interzis sa se apropie ce copiii ei.

- Relația complicata a Biancai Dragușanu cu Gabi Badalau ia amploare, iar acum Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi, e implicata. Se pare ca dupa desparțirea de o zi de Bianca Dragușanu, Gabi Badalau i-a dat mesaj Iuliei. Bianca Dragușanu a aflat! Stați sa vedeți ce a urmat.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au fost din nou in centrul unui episod plin de tensiune, chiar la salonul unde vedeta iși face de obicei unghiile. Spynews.ro a intrat in posesia unor informații de ultim moment, dupa ce afaceristul a incercat iar sa vorbeasca cu vedeta. Ea s-a baricadat in mașina și a…