- Veste „bomba” in showbiz! Gina Pistol și Smiley și-au botezat de curand fiica, in mare secret. Deși fericiții parinți au vrut sa pastreze discreția in privința acestui eveniment, o alta vedeta i-a dat de gol, mai exact, o colega de breasla de-a lui. Tot ea a postat primele imagini spectaculoase de la…

- Mihaela Radulescu se bucura de o vacanța binemeritata zilele acestea. Pe rețelele de socializare a dezvaluit ca se afla in Saint Tropez, alaturi de persoanele cele mai importante din viața ei: iubitul Felix Baumgartner și fiul Ayan.Pe Instagram, Mihaela Radulescu ține legatura cu fanii ei și tot acolo…

- Andreea Balan tocmai ce a venit din vacanța din Turcia și Dubai, dar vedeta se pregatește sa plece catre o alta destinație. Chiar ea a facut anunțul pe Instagram, asta in timp ce fetițele o ajutau.

- Pe Instagram constanteanca Andreea Banica a dezvaluit ca se afla in Kenya, Africa.Cantareata a parasit Romania si acum se bucura de o destinatie speciala. Andreea Banica a mers in calatorie alaturi de fiica ei, Sofia.Pe Instagram constanteanca a dezvaluit ca se afla in Kenya, Africa."Visele devin realitate",…

- Cantareața a parasit Romania pentru o saptamana și acum se bucura de o destinație speciala, in Africa. Andreea Banica nu a calatorit singura in vacanța, insa pe cel mai mic membru al familiei l-a lasat acasa.Andreea Banica nu a mai susținut concerte și nici evenimente private din cauza situației generate…

- Oana Roman a trecut printr-o mulțime de stari in doar cateva clipe, dupa ce i s-a facut o farsa de proporții! Fiica lui Petre Roman aproape ca s-a suparat cand a aflat ca ar trebui sa plece intr-o alta destinație in vacanța, mai exact in Norvegia, in loc de Egipt. Iata cum a reacționat frumoasa vedeta…

- Oana Roman și Isabela, fiica sa, inca se bucura de vacanța in Egipt. Vedeta ține legatura pe Instagram cu fanii sau, acolo aceștia au intrebat-o cat a platit pentru sejur. Nu s-a ferit și a spus cat a costat-o. De ceva vreme, Oana Roman pregatea vacanța in Egipt, pe lista ei fiind și Marius Elisei,…

- Oana Roman este in culmea fericirii pentru ca a ajuns in vacanța mult visata, in urma cu puțin timp. Vedeta de la Antena Stars și prietena ei, Vica Blochina, au plecat impreuna cu copiii lor la mare și la soare, iar entuziasmul este unul fara egal. Iata și primele imagini postate de aceasta, din vacanța.