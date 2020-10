Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a petrecut toata seara in compania lui Alex Bodi, asta dupa ce in ultimele zile au aparut zvnuri cum ca aceasta ar fi batut-o, in aceasta dimineața Bianca Dragușanu s-a urcat in primul avion și a parasit Romania!

- Ultimele cateva zile au fost agitate pentru Bianca Dragușanu. Vedeta declara ca va urma un șir de dezvaluiri șocante, facand aluzie la noi violențe din partea lui Alex Bodi. S-a scris apoi ca el a batut-o, din nou. Astazi, Bianca a postat niște imagini cu o domnișoara pe care o jignea public. Ce declarații…

- Totul a inceput in dimineata zilei de 1 octombrie, cand vedeta a postat pe Instagram un story in care promite dezvaluiri socante. ”Dragii mei, astazi am sa imi dau toate maștile jos și am sa va povestesc o drama care poate sa aiba un final fericit. Urmeaza sa va fac niște dezvaluiri incendiare,…

- Imagini controversate cu Bianca Dragușanu au aparut in presa mondena. Vedeta pare a avea un ochi vanat și abia se ține pe picioare, fiind ajutata de partenerul ei de viața, Alex Bodi, sa iasa din mașina. Presa de profil scrie ca Dragușanu ar fi fost batuta ore in șir de Bodi.Potrivit unor…

- Imagini șocante au fost facute publice in aceasta dimineața cu Bianca Dragușanu și Alex Bodi, surprinse de paparazzii Spynews.ro in urma cu puțin timp. Vedeta parea a fi bruscata de afacerist, insa iata ca acum cei doi vin și cu prima reacție in acest sens!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi o țin numai intr-o cearta, insa amandoi sunt conștienți ca nu pot trai unul fara celalalt. Vedeta a vorbit despre impacarea cu fostul sau soț, dar și despre greșelile și regretele pe care le are din timpul relației cu omul de afaceri.

- Alex Bodi, dupa scandalul și separarea de Bianca Dragușanu, a decis sa-și i-a o vacanța. Omul de afaceri a decis sa plece la Monaco. Partea importanta a acestei vacanțe, este ca nu a plecat singur. Alex Bodi s-a intors la o mai veche cunoștința Cei de la SpyNews.ro, au aflat unde și cu cine a […] The…

- Bianca Dragușanu are de gand sa faca toate demersurile necesare, ca visul ei sa fie facut realitate, cat mai repede este cu putința. Iubita lui Alex Bodi a marturisit ca iși dorește sa fie o profesoara a rafinamentului și a eleganței pentru tinerele din Romania.