Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu (40 de ani) a avut parte de o surpriza de proporții cand s-a dus intr-un mall din Capitala. Blonda a povestit recent ca s-a dus cu o prietena intr-un mall din București și a gasit o sacoșa cu o suma uriașa de bani – 21.000 de euro. Fosta soție a lui Victor Slav a fost șocata de descoperire,…

- Bianca Dragușanu a gasit o suma uriașa de bani in timp ce se afla la mall impreuna cu o prietena. Diva a sunat imediat la 112. Cele doua au mers sa bea o cafea si Bianca a observat o sacoșa cu nu mai puțin de 21.000 de euro. „Ma aflu in Mall Baneasa cu prietena mea. Ne-am oprit la o cafenea sa ne luam…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu prezinta stadiul lucrarilor la centura Capitalei, precizand ca pe Lotul 3: Bragadiru - Joita (17,96 km), acestea au un stadiu fizic de 13,36 %. Conform lui Grindeanu, constructorul grec inregistreaza intarzieri si a fost penalizat pana acum cu peste 2,3 milioane…

- Elon Musk trebuie sa primeasca din partea Twitter documente deținute de un fost director al companiei, esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, potrivit unui unei hotarari judecatoresti.Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care…

- Un apartament situat in centrul Capitalei, intr-un bloc construit in 1940, se vinde cu aproape 80.000 de euro, insa aspectul lasa de dorit.Deși este specificat in anunț ca necesita renovari, este etichetat ca fiind ”cu potențial”. Se vinde cu 78.000 de euro, e format din doua camere, se intinde…

- La fel ca temperaturile, facturile la energie sunt in crestere. Din cauza caniculei, aparatele de aer conditionat sunt pornite, iar consumul de curent se regaseste in facturi.Unul dintre marii consumatori de energie din casa este aparatul de aer conditionat, acesta fiind responsabil pentru…

- Asa-zisele robotaxiuri operate de Cruise in San Francisco au suferit o defectiune din cauze inca necunoscute, care a dus la gruparea mai multor vehicule autonome in acelasi loc din oras, blocand o intreaga strada.Vreme de mai multe ore, o strada din San Francisco a fost complet blocata de…

- Fosta mare gimnasta Andreea Raducan (38 de ani), multipla campioana olimpica, mondiala și europeana, a dezvaluit intr-un interviu pentru revista Viva ce-a facut cu sumele de bani caștigate in cariera sa de gimnasta.”Sunt o tipa destul de calculata și atenta, tocmai pentru ca am muncit foarte…