Bianca Drăgușanu a fost percheziționată în dosarul de evaziune fiscală Polițiștii au efectuat joi o serie de percheziții domiciliare in cadrul unui dosar de evaziune fiscala in care este implicata și Bianca Dragușanu. In urma acestor acțiuni, au fost confiscate mai multe inscrisuri, un laptop, trei telefoane mobile și peste 700 de articole vestimentare, cu o valoare totala de aproximativ 600.000 de lei. Aceste masuri […] The post Bianca Dragușanu a fost percheziționata in dosarul de evaziune fiscala appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

