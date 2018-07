Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu a vrut sa plece in vacanta, dar ceva i-a stat in cale, si anume iubitul prietenei care trebuia sa o insoteasca. Vedeta le-a povestit fanilor sai ce s-a intamplat in seara precedenta. Planurile ei au fost spulberate, pentru ca iubitul prietenei sale, deranjat de entuziasmul iubitei de…

- In septembrie 2013, Bianca Dragușanu se casatorea cu Victor Slav, insa mariajul lor nu avea sa reziste prea mult, cei doi divorțand in martie 2014. In momentul cununiei civile cu Victor Slav, Bianca Dragușanu a fost protagonista unor scene incredibile. Ii spunea DA lui Victor Slav, dar il…

- Vestea ca Bianca și Victor Slav s-au desparțit a fost un șoc pentru toata lumea mondena, scrie click.ro. Fostul soț, cel cu care are o fetița a declarat ca se bucura pentru Bianca și nu-i pasa ce vrea sa faca pe viitor, pe el il intereseaza doar creșterea copilului. Bianca nu-i va interzice sa-și…

- Andreea Mantea a vorbit pentru prima oara despre relația pe care s-a zvonit in presa ca ar avea-o cu Victor Slav. Co-prezentatoarea emisiunii Wowbizz de la Kanal D a ținut sa faca lumina in acest caz. Imediat ce Victor Slav și Bianca Dragușanu au anunțat in mod oficial ca nu mai formeaza un cuplu, zvonurile…

- Bianca Dragusanu s-a despartit de Victor Slav si a fost surprinsa deja cu un alt barbat. Se pare ca relatia dintre blondina si tatal copilului ei este istorie si de aceasta data intre ei nu pare sa mai existe o cale de impacare.

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au facut primele declarații dupa ce s-au desparțit. Cei doi s-au cunoscut in platoul unei emisiuni TV, in urma cu șase ani. S-au indragostit pe loc și au decis sa inceapa o relație. Cei doi se casatorisera in 2013, insa, au divorțat, in urma infidelitații vedetei tv. …

- Despre legatura ei cu Giani Kirița se știu deja detaliile, caci ambii au participat la un show de dans, dar noutatea este relația de amiciție pe care o are cu Vladimir Draghia. Bianca Dragusanu a vorbit despre PRIMUL JOB: "Nu aveam un salariu fix". Ce serviciu avea IN TINERETE "Pe Vladimir…

- Biaca Dragusanu a avut scandal, dimineata, cu una dintre cele mai importante fiinte din viata ei. Daca va ganditi la Victor Slav, va inselati. Cea care a necajit-o pe Bianca Dragusanu este nimeni alta decat catelusa ei, Bella.