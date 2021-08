Stiri pe aceeasi tema

- Tily Niculae a ajuns in spital, iar medicii au preluat-o imediat, administrandu-i substanțe care sa o calmeze prin perfuzii. Ce i-au descoperit medicii lui Tily Niculae la stomac Actrița și-a anunțat fanii de pe patul de spital ca a chemat de urgența salvarea, dupa ce s-a simțit extrem de rau. Tily…

- Sora geamana a sportivului decedat povestește despre acesta ca era cel mai sanatos și bine pregatit fizic om din cați cunoaste. Culturistul mai era pasionat și de cațarari pe munte. Cu puțin timp inainte de a ajunge la terapie intensiva, acesta a facut trasee in munții din Țara Galilor. In ciuda organismului…

- Tily Niculae a ajuns de urgența la spital, iar medicii au pus-o rapid pe perfuzii. Tily Niculae, de urgența la spital, pe perfuzii Indragita artista și-a petrecut toata ziua la spital, dupa ce a ajuns de urgența pe mainile medicilor. Ei i s-a facut rau și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Tily așteapta…

- Cristina Cioran a nascut premature in urma cu mai bine de o saptamana. In timp ce vedeta a fost externata din spital, micuța ei a ramas in continuare la Terapie Intensiva. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a plecat zilele acestea la mare, iar gestul ei a fost criticat de unii dintre admiratori.…

- Cristina Cioran trece prin momente delicate. Vedeta a nascut prematur, la doar 7 luni de sarcina. Durere mare pentru Cristina Cioran. Vedeta a transmis un nou mesaj de pe patul de spital Celebra actrița a fost nevoita sa fie operata de urgența pentru a iși salva sarcina. Ea era programata pentru cezariana…

- Bianca Dragușanu și Oana Mareș reiau razboiul declarațiilor acide in mediul online. Dupa participarea blondinei intr-un podcast recent, vedeta de televizuune nu s-a putut abține, astfel ca l-a blamat atat pe prezentator, cat și pe invitata lui. Iar cum diva nu a trecut cu vederea criticile, a rabufnit…

- Adela Popescu a oferit fanilor primele declarații de pe patul de spital, dupa ce a devenit astazi mama pentru a treia oara. Vedeta afirma ca a avut parte de un travaliu greu, dar in aceste momente ea și bebelușul sau sunt foarte bine.

- In urma cu scurt timp, Gabi Badalau a dat vestea ce a zguduit intreg showbiz-ul autohton! Celebrul afacerist a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, atunci cand nimeni nu se aștepta. Cu siguranța, cea mai mare curiozitate a fanilor a fost ce face diva in acest timp. Iata așadar cu cine s-a afișat…