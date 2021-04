Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat marți ca, atunci cand dozele de vaccin vor fi suficiente, este posibil sa existe niște beneficii pentru cei care s-au vaccinat. De asemenea, președintele a spus ca... The post Vestea momentului pentru toți romanii care s-au vaccinat! Klaus Iohannis a…

- Artista Jennifer Lopez si fostul jucatorul de baseball Alex Rodriguez au anunțat oficial ca nu mai formeaza un cuplu și ca au rupt logodna, informeaza CNN. Cei doi se iubeau din 2017. Vestea vine la o luna dupa ce s-a speculat ca cei doi s-au desparțit, insa Alex și Jennifer au negat zvonurile, spunand…

- Regulile la inmormantare in cazul celor care au murit in urma infectarii cu noul coronavirus, se vor schimba in perioada urmatoare, scrie Antena3. Anunțul a fost facut de Victor Opaschi. șeful...

- Doliu in showbizul romanesc. Cornelia Catanga a stins din viața, vineri dimineața, la varsta de 63 de ani. Artista de muzica lautareasca era internata in spital cu Covid-19. Cantareața a suferit un stop cardio-respirator pe fondul infecției cu COVID-19, la Spitalul Universitar din Capitala, transmite…

- Elena Udrea nu are parte de liniște. Fosta mana dreapta a lui Traian Basescu a primit anunțul magistraților. De ce a fost respinsa cererea celor de la Direcția Naționala Anticorupție. Reacția fostului ministru al Turismului spune totul, ce are de gand sa faca Elena Udrea. Elena Udrea a primit vestea…

- Alexandra Diaconescu trebuia sa nasca de Dragobete, pe 24 februarie, dar fetița ei s-a lasat așteptata și abia azi, dupa amiaza, a reușit s-o aduca pe lume. Dupa aproximativ 24 de ore de travaliu, fosta concurenta de la Insula Iubirii a nascut un bebeluș sanatos și la scurt timp a facut primele declarații,…

- ”Cand ne intoarcem la viețile de dinainte?”, este intrebarea care sta pe buzele tuturor romanilor in momentul de fața. Raed Arafat a facut anunțul mult așteptat și le-a spus cetațenilor cand ia sfarșit pandemia de coronavirus in țara noastra. Toata lumea trebuie sa știe asta.