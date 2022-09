Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici (17 ani) a facut din nou o cursa spectaculoasa și a cucerit medalia de aur și in proba de 200 de metri liber la Campionatele Mondiale de Juniori din Peru. Competiția nu e televizata in Romania. Poate fi urmarita doar online, pe platforme de streaming, pe aquatics.eurovisionsports. ...

- David Popovici și Anda Gorecki vor concura in aceasta noapte in finala mondiale. „Racheta” s-a calificat cu primul timp in ultimul act de 200 e metri liber, Gorecki are a cincea performanța la 200 de metri liber.Competiția poate fi vazuta LIVE accesand link-ul https://aquatics.eurovisionsports.tv/main.Stafeta…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp din semifinale, 47 sec 13/100, marti seara, la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta. Popovici (17 ani), care la jumatatea cursei nu se afla intre cei mai rapizi trei inotatori, a stabilit un…

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat marti in finala cursei de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de Natatie de la Budapesta, inregistrand un record mondial la juniori. Finala va avea loc miercuri, 22 iunie, la ora 19.22 si va fi transmisa in direct in Romania de TVR 1.

- Semifinalele probei de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de natatie de la Budapesta au avut loc in aceasta seara, de la 19:26 si 19:31.David Popovici, nou record mondial juniori la proba 100 m liber: 47.13 secunde.S a calificat in finala cu cel mai bun timp. ...

- Inotatorul roman David Popovici s-a calificat, marti, 21 iunie, in semifinalele probei de 100 m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Budapesta (Ungaria), reusind totodata cel mai bun timp din serii - 47 sec, 60/100. In varsta de 17 ani, Popovici, care a cucerit, luni, aurul la 200…

- David Popovici (17 ani) concureaza astazi, de la ora 19:02, in finala probei de 200 de metri liber a Campionatelor Mondiale de natație in bazin lung de la Budapesta! Romanul este mare favorit la medalia de aur! Evenimentul nu este trasmis la TV in Romania. In semifinalele de ieri, David Popovici a…