Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Dinu revine la Pro TV, in juriu la Romanii au Talent Au trecut mulți ani de cand Alexandra Dinu a renunțat la cariera in televiziune pentru a-și construi un nume in industria internaționala a filmului. S-a facut remarcata peste tot in lume grație frumuseții sale și talentului incontestabil.…

- Este mare durere in familia manelistului Florin Salam. Fratele lui, Neluțu, a fost diagnosticat cu COVID-19 și se lupta de saptamani bune pentru viața lui, dupa ce au aparut complicații. Cumnatul artistului, Florin Albu, spune ca o aventuala tragedie i-ar face pe cei din familia Salam sa ințeleaga durerea…

- Patronul spaniol al lui Dinamo Pablo Cortacero, a postat un mesaj de incurajare pentru „caini” inaintea meciului de azi, Chindia - Dinamo. Click AICI pentru detalii de la Chindia - Dinamo! Omul de afaceri iberic a postat doua poze cu el la stadion și echipele de start, cu mesajele „Hai, Dinamo” și „Succes,…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 13 august 2020. Un report de peste 8,87 milioane de lei (peste 1,83 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care au loc duminica, informeaza Loteria Romana. Pe Romania TV se vor difuza in direct, tragerile…

- Guvernul Orban a adoptat miercuri Hotararea pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotararea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru…

- Un asistent medical din judetul Vrancea a murit din cauza noului coronavirusului. El era lider al Sindicatului Sanitas din Spitalul ”N.N Saveanu” din Vidra, iar Federatia Sanitas a trimis un mesaj de condoleante, scrie News.ro."Cu imensa tristete aducem un ultim omagiu colegului nostru Ionica Tafta…

- Premierul Ludovic Orban spune ca i-a fost greu sa ințeleaga procedura contestarii in instanța a carantinei și izolarii și i-a sfatuit pe romani in acest sens sa nu stea in spital doar cele 48 de ore prevazute de lege, ci sa aștepte „macar cinci zile” pentru a vedea cum evolueaza boala. Premierul a…

- MAE anunța ca incepand din data de 15 iulie se aplica restricțiile de circulație pentru cetațeni, pe teritoriul Ungariei. Romania este in ”zona galbena”, ceea ce inseamna ca fiecare cetațean va fi testat la granița, iar cei care prezinta simptome nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei. ”Noile prevederi…