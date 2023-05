Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, a vorbit despre strategia energetica a Romaniei. Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, a fost invitatul lui Mihai Ciobanu, redactor-sef DC Business, la emisiunea „Totul despre Bani", unde a vorbit despre strategia…

- „In Franța, pe masura ce am inaintat in cariera, mi-am dat seama ca sunt inconjurata doar de barbați. Asta deși am demonstrat ca femeile au cea mai mare grija de resursele comune. Presa a scris ca ar fi schimbari, daca ar exista mai multe femei in posturi-cheie”, spune, pentru Libertatea, Angela Sutan,…

- Lumea antreprenoriatului este, pe cat de dura, pe atat de frumoasa. Daca simti ca acesta este urmatorul pas pentru tine, trebuie sa iti asculti instinctul. Daca inca nu ai decis ce domeniu ti se potriveste, iata cateva idei ce iti vor fi de ajutor. Debutul primului business este una din cele mai palpitante…

- Romanii se pregatesc de una dintre cele mai importante momente ale anului, mai ales pentru cei mai credincioși. Paștele este sarbatorit intr-o luna, iar adepții momentelor tradiționale aleg destinații din Romania. Iata cat costa o vacanța de Paști in anul 2023, dupa ce prețul a crescut cu aproximativ…

- „De la femei ne așteptam sa fie motorul familiei. Sa aiba grija de casa, sa gateasca, sa spele, sa faca mancare, sa aiba grija de copii și sa mearga și la serviciu. Inainte de anii 90, femeile nu faceau decat sa-și aranjeze parul permanent. Cam atat iși permiteau… Generațiile noi sunt mai dispuse sa…

- Luna martie este una dintre lunile cele mai bogate in traditii si superstitii, in Romania. Paharele de vin, baterea pamantului sau arderea uscaciunilor sunt doar cateva dintre acestea. Traditia crestina spune ca in ziua de 9 martie, ziua celor 40 de Mucenici, barbatii trebuie sa bea 40 de pahare cu…

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe, s-a casatorit in vara anului trecut, pentru a doua oara, cu Ibrahim. Cei doi au o fetița și o casnicie discreta. Insa, recent, s-a spus ca cei doi ar fi la un pas de divorț, iar Raluca a facut prima declarație dupa zvonurile aparute. La scurt timp dupa ce au…

- O meserie platita cu 5.000 de lei in Romania este evitata de cei mai mulți. Angajatorii sunt șocați de faptul ca nu gasesc destui oameni care sa ocupe locurile de munca. De asemenea, cei mai mulți au luat la cunoștința și faptul ca salariul pentru acest job ar putea ajunge chiar și la 7.000 de […] The…