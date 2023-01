Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, dar și jucatoarele cu origini romanești Emma Raducanu și Bianca Andreescu evolueaza duminica noapte spre luni, in primul tur de la Australian Open. Australian Open 2023 este programat intre 16 și 29 ianuarie. Jaqueline Cristian (24 de ani, 143 WTA) va avea o misiune extrem…

- Cinci jucatoare romane de tenis - Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Ana Bogdan si Irina Begu - figureaza pe tabloul principal de dublu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Monica Niculescu…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a afirmat ca are „deplina incredere" ca accidentarea la glezna suferita in urma cu noua zile nu ii va afecta participarea la Australian Open, relateaza BBC. Britanica in varsta de 20 de ani si-a rasucit glezna stanga la Auckland in urma cu noua zile, dar spune…

- Australian Open 2023 va debuta luni, 16 ianuarie, iar chiar in prima zi vor evolua doua sportive din Romania: Ana Bogdan și Jaqueline Cristian. Vor fi multe meciuri interesante pe tabloul feminin de simplu de la Melbourne chiar din prima zi.

- Tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal de la Australian Open a avut loc joi dimineața la Melbourne. Cele cinci jucatoare de tenis din Romania prezente in competiție și-au aflat adversarele.

- Controversatul jucator australian de tenis Nick Kyrgios a avut marți, 10 ianuarie, o ieșire plina de ironie, dupa ce un jurnalist și-a exprimat uimirea ca biletele pentru meciul demonstrativ pe care il va disputa vineri impotriva sarbului Novak Djokovic au fost vandute in mai puțin de o ora, scrie hotnews.ro…

- Jucatoarele romane de tenis Gabriela Ruse si Alexandra Cadantu-Ignatik au obtinut victorii, luni, la Melbourne, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fosta jucatoare de tenis Ashleigh Barty, detinatoarea titlului la Australian Open, revine la primul Grand Slam al anului in calitate de mentor pentru tanara speranta australiana Olivia Gadecki, care a primit un wild-card pentru turneul de la Melbourne, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Barty, fostul…