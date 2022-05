Stiri pe aceeasi tema

- Revenita in circuit dupa o pauza de șapte luni, Bianca Andreescu parea sa iși regaseasca ritmul la turneul de la Madrid. Sportiva din Canada a eliminat o favorita la Caja Magica, dar nu a mai facut fața in al doilea duel dificil și s-a oprit in optimile competiției de categorie WTA 1000.

- Bianca Andreescu, 21 de ani, actualmente locul 111 WTA, se simte bine la Madrid, unde a ajuns deja in ”optimi”. Ea a vorbit pentru GSP despre lucrurile inedite pe care le-a facut in perioada de pauza cauzata de accidentari, de la arte marțiale la hip-hop. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul specialistei…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu s a calificat duminica in optimile de finala ale turneului WTA 1000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, dupa ce a invins o pe americanca Danielle Collins, favorita sase, cu 6 1, 6 1.Bianca Andreescu 111 WTA , de origine romana, va…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu a invins-o vineri pe americanca Alison Riske, 6-4, 3-6, 6-0, si a intrat in turul secund al 2 al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Irina Begu (31 de ani, 62 WTA) a fost eliminata in primul tur al turneului de la Madrid de Belinda Bencic (25 de ani, 11 WTA). Competiția de la Madrid se joaca pe zgura și are premii in valoare totala de 6.575.560 de dolariSimona Halep s-a calificat in turul doi, dupa victoria cu Shuai Zhang (33 de…