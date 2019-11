Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia va avea loc in data de 14 noiembrie, de la ora locala 18.30, la Eaton Centre din Toronto. Bradul de Craciun ale carui lumini vor fi aprinse de sportiva are 33 de metri inaltime. La eveniment vor participa si violonistul Dr. Draw si DJ-ul 4KORNERS si se estimeaza ca vor asista mii…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu a abandonat in meciul cu Karolina Pliskova, dupa ce cehoaica a castigat primul set cu 6-3, miercuri, in Grupa Violet a Turneului Campioanelor la tenis, gazduit de Shenzhen (China). Andreescu (19 ani), numarul patru mondial, care a…

- Bianca Andreescu a declarat, la conferința de presa, ca infrangerea in fața Simonei Halep a venit dupa ce aceasta nu a reușit sa iși fructifice șansele din setul secund. Jucatoarea canadiana de origine romana a adus in discuție și durerile la spate pe care le are și care i-au ingreunat misiunea.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a invins-o pe canadianca Bianca Andreescu in trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni, intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen...

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (19 ani), locul 15 WTA, a invins-o sambata pe Serena Williams (38 ani), locul 8 WTA, in finala turneului de grand slam US Open, cu scorul de 6-3, 7-5.Este primul titlu de grand slam castigat de Andreescu, in vreme ce Serena Williams se…

- Fostul antrenor al Simonei Halep este fermecat de jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu, care are origini romanești. Bianca Andreescu, locul 15 WTA, a invins-o pe jucatoarea americana de tenis Taylor Townsend, scor 6-1, 4-6, 6-2. Townsend este cea care le-a eliminat de la US Open pe Simona…

- Anul viitor, “Impodobește, mama, bradul” ajunge la “majorat”. E cea mai cunoscuta melodie a lui Fuego, dar și piesa care a generat cele mai multe glume și bancuri cu indragitul cantareț. Ce spune azi, la 43 de ani, Paul Surugiu, despre miștourile facute pe seama lui? De multe dintre glumele cu el se…

- ​Jucatoarea americana de tenis Serena Williams a declarat forfait pentru turneul WTA de la Cincinnati (Ohio), înaintea primului sau meci de la aceasta competitie, din cauza unei accidentari la spate, informeaza AFP.Vedeta americana, câstigatoarea a 23 de turnee de Mare Slem, s-a antrenat…