BIAF, AZI! Paradă moto pe străzile Buzăului Astazi, intre orele 17:00 – 18:00, organizatorii Buzau International Arts Festival, ii invita pe buzoieni alaturi de cei de la B-Zones RC Buzau și de alți motocicliști, intr-o parada pe strazile orașului. „Ne vedem prin tot orașul, cu gașca moto, pentru a promova festivalul care ii aduce la Buzau pe Franco Nero, Damian and Brothers, Phoenix Transsylvania și mulți alții! Plecarea se face la ora 17:00, din Piața Dacia. Ne vedem prin oraș pe 22 august și apoi o luna intreaga de festival, zi de zi, din 25 august!” , anunța organizatorii Buzau International Arts Festival. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

