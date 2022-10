Bia TRS este concurenta care a ajuns direct in marea finala a sezonului 13 de la iUmor. A indus pe toata lumea in eroare, mai ales pe jurați, in momentul in care a urcat pe scena. Pentru ca au avut impresia ca este baiat, au ramas pur și simplu șocați atunci cand Bianca le-a spus ca este fata. Finalista de la iUmor ne-a spus și ce ar avea de gand sa faca cu premiul cel mare, daca ar caștiga competiția!