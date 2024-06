Stiri pe aceeasi tema

- Bianca, absolventa facultații de jurnalism de la Cluj, și Robert, amandoi foști concurenți la Mireasa, sezonul 8, au sarbatorit șase luni de cand și-au spus „DA” in fața ofițerului de stare civila. Cei doi indragostiți au devenit soț și soție cu jumatate de an in urma și pare ca relația lor merge…

- Fiica lui Blaze și a Izabelei Okpata a implinit un an, iar parinții sunt in culmea bucuriei. Micuța Jessica Ilinca le-a schimbat viața celor doi de cand a venit pe lume, iar acum, de ziua sa, mamica a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare in care iși marturisește sentimentele.

- Veste importanta in casa Mireasa! Vlad și Catalina vor deveni parinți! Cei doi au facut anunțul in ziua in care implinesc un an de la cererea in casatorie! Fosta concurenta din sezonul 7 este insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume un bebeluș!

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Alexandru, iubitul Cristinei, a fost eliminat din competiția Mireasa in gala de pe data de 10 mai 2024. De atunci, cei doi indragostiți nu s-au mai intalnit, numai Alexandru a fost cel care a putut sa iși urmareasca zilnic, iubita ramasa in competiție, pe micul ecran.

- Adina Miuleasa a intrat in casa Mireasa cu gandul ca va cunoaște pe cineva și iși va face o familie. Lucrurile nu au stat așa, dar se pare ca fosta concurenta este mai fericita ca niciodata chiar daca este in continuare singura. Tanara a plecat de curand și in vacanța in Dubai și s-a distrat pe cinste,…

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.

- Bucurie mare in familia Andreei Catrina de la Mireasa, sezonul 5. Fosta concurenta a devenit mamica de fetița. Recent, aceasta a facut publice primele imagini cu micuța ei. Cum a numit-o pe fetița.