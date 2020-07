Stiri pe aceeasi tema

- Netflix lanseaza azi filmul ”The Old Guard”, tradus in romana ”Vechea Garda”. Condus de o razboinica pe nume Andy (Charlize Theron), un mic grup secret și unit de mercenari care poseda o capacitate misterioasa de a fi nemuritori și lupta de secole pentru a-i proteja pe muritori. Cand membrii grupului…

- ADDA da startul la distracție și colaboreaza pentru prima oara cu Smiley. Cei doi artiști lanseaza „Sambata Seara”, un single fresh, cu parfum de vara, iz de distracție și multa pasiune. Pentru ca „Sambata Seara” este cel mai bun moment sa te destinzi, sa faci toate lucrurile pe care ți le dorești și…

- „Banii n-aduc fericirea” canta Feli impreuna cu Grasu XXL odata cu dezvaluirea celei de-a șasea felii din jurnalul ei muzical, #Felidinpoveste, și aduce publicului in modul ei unic și creativ cel mai important sfat pe care artista l-a primit de la tatal sau. „Tata mi-a spus ca Raiul inseamna bunatate…

- Asociatia The Social Incubator lanseaza platforma vocationala www.bunincariera.ro cu scopul de a ajuta tinerii cu varsta cuprinsa intre 16-24 ani sa iși aleaga cariera potrivita. Bun in Cariera pune la dispozitia tinerilor teste vocaționale, sesiuni de consiliere si mentorat online, gratuite, pentru…

- Vineri, Randi lanseaza ”Femeia care m-a invins”, cu o zi inainte ca artistul sa implineasca 37 de ani. Piesa „Femeia care m-a invins” este compusa integral de Randi, atat versurile, cat și muzica, și este despre acea femeie care „reușește sa-mi ințeleaga esența, nu doar aparența, sa imi dea jos maștile”,…

- Alexandra Stan a pregatit o surpriza fanilor de pretutindeni si lanseaza o piesa cu versuri in limba engleza – „Take Me Home”. Melodia „Take Me Home” este lansata in varianta live, fiind ambalata intr-un live session filmat in Bucuresti, in urma cu cateva luni si realizat de catre Catalin Dardea. „Take…

- ADDA lanseaza „Prieteni buni”, a unsprezecea piesa ce se va regasi pe primul album al artistei, „Arta, viața și iubire”. „Prieteni buni” este un single despre un alt fel de prieteni, cei care stau deoparte, dar de care iți aduci aminte cand iți ineci amarul sau te bucuri de o victorie. Atunci cand cei…

- EP-ul ”Taxi Driver” reprezinta o lansare clasica marca Killa Fonic, cu versuri ingenioase și un sound recognoscibil, exact ceea ce fanii așteptau de la artist. EP-ul a fost scris și produs in numai trei zile, iar Killa Fonic a lucrat pentru realizarea acestui proiect cu 911, producatorul care semneaza…