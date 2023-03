Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul de proporții dintre Bia Khalifa și Fulgy s-a mutat la secția de poliție! Dupa ce fosta iubita i-a facut acuzații grave, fiul Clejanilor a ieșit și a spus ce s-a intamplat atunci cand a ajuns pe mana polițiștilor. Bia Khalifa ar fi spus ca i s-a pus brațara la picior!

- Dupa ce s-a desparțit de Fulgy, a inceput ”razboiul” intre Bia Khalifa și fostul ei partener. Fiul Clejanilor a inceput sa o denigreze public pe tanara, iar din cauza faptului ca a fost amenințata și jignita, blondina a mers seara trecuta la poliție pentru a depune o plangere. Avem informații exclusive…

- Bia Khalifa este foc și para și susține ca fostul iubit i-a facut gaura mare in buget, dupa ce ea a fost cea care a platit toata vacanța din Roma. Mai mult decat atat, ea susține ca a platit și o amenda de la italieni, in urma ravagiilor pe care fiul Clejeanilor le-ar fi facut in camera de hotel. Ce…

- Pe rețelele personale de socializare, Bia Khalifa a facut primele declarații dupa ce a fost incatușata in aeroport. Blondina le-a aratat fanilor ei de pe InstaStory ca are ochiul vanat și a povestit tot ce i s-a intamplat. Iata ce declarații cutremuratoare a facut vedeta, dar și cum arata!

- Dupa ce au aparut zvonuri cum ca Bia Khalifa și Fulgy s-au desparțit, chiar dupa ziua ei de naștere, iata ca acum blondina vorbește despre presupusa separare de tanar. Aceasta spune care e de fapt adevarul și daca ea și baiatul Clejanilor mai sunt sau nu impreuna.

- Daca pana de curand Bia Khalifa, Regina Only Fans-ului, spunea ca vrea sa-ți țina relația departe de lumina reflectoarelor, iata ca acum lucrurile sunt destul de clare despre viața amoroasa a blondinei. Seara trecuta, focoasa blonda a petrecut cu Fulgy și familia lui, iar ea și tanarul au fost foarte…