Stiri pe aceeasi tema

- Delia Matache continua sa impresioneze nu doar prin talentul sau artistic desavarșit, ci și prin silueta sa de invidiat. Vedeta a avut o apariție fierbinte pe rețelele sociale. Cum a aparut Delia pe rețelele de socializare Cu un trup sculptat și tonifiat, Delia pare ca ar fi descoperit elixirul tinereții…

- Simona Halep, apariție de senzație la dineul oficial de la Sports FestivalSimona Halep, fostul numar 1 mondial WTA, a atras toate privirile la dineul oficial organizat in cadrul Sports Festival de la Cluj-Napoca. Deși a marturisit in trecut ca se simte mai confortabil in ținute sport sau casual, Halep…

- Gabriela Firea a pierdut alegerile la Primaria Capitalei in fața lui Nicușor Dan. Dupa aflarea rezultatelor, candidata PSD a transmis ca a avut o campanie „care poate a fost prea serioasa”, „bazata pe solutii”, iar mesajul sau nu a ajuns la toti bucurestenii. Prima reacție a Gabrielei Firea dupa ce…

- ”Buna seara, o seara minunata pentru unii, o seara și mai minunata pentru alții…”, așa și-a inceput Cristian Piedone, perdant la Capitala, discursul dupa anunțarea primelor rezultate de la alegeri. Imbracat in dac, Piedone nu a uitat sa il felicite pe fiul sau, Vlad Popescu, pentru succesul de la…

- Recent, Oana Marica a intors toate privirile la un eveniment monden din Capitala. Este prima apariție publica a Bunesei dupa desparțirea de Adrian Mititelu Jr. Șatena a atras atenția tuturor cu ținuta și silueta impecabila.

- Scandalul a avut loc in Sectorul 6, dupa o discuție aprinsa. Unul dintre barbați a incercat sa evite scandalul de proporții, insa celalalt individ a alergat dupa el și a inceput sa il loveasca cu salbaticie. In rafuiala celor doi a fost implicata, din greșeala, și o femeie. Bataie cu sabii și macete,…

- Superba bruneta a facut furori cu una dintre cele mai recente apariții. Imaginile publicate in mediul online au starnit un val de comentarii, unele neașteptate. Fanii au reacționat imediat cand au vazut cum s-a imbracat Lavinia Pirva la un concert. Ce au ținut sa ii transmita soției lui Ștefan Banica…