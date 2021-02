Stiri pe aceeasi tema

- Daca credeați vreo secunda ca Tzanca Uraganu se lasa cu una, cu doua, va inșelați amarnic. Manelistul face dezvaluiri incendiare in scandalul momentului. De necrezut ce a spus despre Narcisa Moisa, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Oana Roman și tatal fetiței sale s-au separat oficial la inceputul acestei saptamani. Cei doi au mers la notar și au semnat actele de divorț. In aceasta seara, Oana Roman a avut prima apariție la tv, dupa separare. Vedeta a spus lucrurilor pe nume la Antena Stars și a dezvaluit lucruri nespuse pana…

- In urma cu trei zile, mai exact pe data de 17 ianuarie, Oana Roman le povestea fanilor ca este foarte stresata, deoarece mama ei va ajunge pe masa de operație. Astazi, vedeta de la Antena Stars a revenit cu noi detalii, dupa ce Mioara a trecut prin intervenția delicata. Iata cum se simte acum!

- Acum este clar de unde a moștenit Dorian Popa energia și avantul de a face orice nebunie. ”Mamișor” a spus ”DA” unei provocari de zile mari, marca Antena Stars și a facut show in platoul emisiunii ”Showbiz Report”. Astfel, fosta concurenta a emisiunii ”Asia Express” ii face acum concurența fiului ei.

- Jasmina Negrea a fost țina lui Cheloo in finala ”iUmor 2020”. Concurenta l-a suparat din start pe jurat, adresandu-i-se intr-un mod respingator pentru acesta. Mihai Bendeac: „Plangi?” Finala ”iUmor 2020”. Cheloo a facut-o sa planga pe o concurenta Jasmina Negrea a venit la ”iUmor” cu o improvizație,…

- La 48 de ani, chef Catalin Scarlatescu este pus pe schimbari majore, dar nu in cariera, unde ii merge foarte bine, ci in plan personal. In 2017 a slabit aproape 50 kg, iar recent si-a facut si o interventie estetica. Este vorba despre o blefaroplastie sau, in termeni uzuali, indepartarea excesului de…

- Scandalul dintre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu este pe departe de a se incheia! Dupa cinci ani de tacere, cei doi au ajuns din nou la cuțite! Invitat telefonic in cadrul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars, Prigoana a inceput sa o injure in direct pe vedeta! Enervata la culme de acest…