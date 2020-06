Stiri pe aceeasi tema

- Adio, Johnny Depp…bine ai venit, Margot Robbie! Disney anunta o noua continuare pentru ”Piratii din Caraibe”, dar fara Jack Sparrow. Margot Robbie va fi in rolul principal. Producatorii nu au dat detalii despre scenariu, dar zvonurile o anunța pe Robbie gata sa intre in rolul unei navigatoare care ia…

- Cantareata Beyonce va lansa un nou album vizual, intitulat "Black is King", care va deveni disponibil pe platforma Disney+ in data de 31 iulie, potrivit unui comunicat publicat de acest serviciu de streaming si de o companie a artistei americane, Parkwood Entertainment, informeaza CNN. …

- Cantareata Beyonce va lansa un nou album vizual, intitulat „Black is King”, care va deveni disponibil pe platforma Disney+ in data de 31 iulie, potrivit unui comunicat publicat de acest serviciu de streaming si de o companie a artistei americane, Parkwood Entertainment, informeaza CNN . „Black is King”…

- "Hamilton", un musical despre Revolutia americana din secolul al XVIII-lea pe ritmuri hip-hop si cu o distributie de artisti care reflecta diversitatea populatiei tarii, va deveni disponibil incepand din 3 iulie pe platforma de streaming Disney+, intr-o perioada marcata de manifestatii uriase care au…

- Lansarea HBO Max pare sa intre in linie dreapta. Platforma, care va fi un competitor direct la Netflix, Amazon Prime Video și Disney +, se va lansa pe 27 mai, impreuna cu 10.000 de ore de conținut numai bun de urmarit in regim de binging. Printre producții se numara FRIENDS, The Big Bang Theory, Rick...…

- Serialul Fauda, de pe Netflix, ajuns la al treilea sezon din 16 aprilie, e inspirat din experienta avuta de creatorii sai in timpul serviciului in aramata israeliana. Fauda, distribuit de Netflix din 2016, a fost desemnat de The New York Times drept cel mai bun serial international de televiziune in…

- El este urmat de The Lion King, Spider-Man: Far from Home și Men in Black: International.Filmul regizat de Alexander Nanau a debutat la jumatatea lunii martie pe HBO Go și a reușit sa adune cele mai multe vizonari pe platforma de net a canalului HBO, care poate fi accesata prin internet. HBO Go ofera…

- Cel mai urmarit film romanesc din ultimii zeci de ani, Miami Bici, va intra de maine, 1 aprilie, pe Netflix. Anunțul a fost postat pe Instagram de catre platforma de streaming. Matei Dima, unul din actorii principali ai filmului spunea ca spera ca discuțiile cu Netflix sa se finalizeze, iar momentul…