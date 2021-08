Beyoncé şi Jay-Z, pentru prima oară împreună într-o campanie publicitară Beyonce si Jay-Z apar in premiera intr-o campanie publicitara. Este vorba despre Tiffany & Co. care a prezentat, luni, prima parte a campaniei publicitare, „About Love”. Cantareata Beyonce este prima femeie de culoare care poarta Diamantul Tiffany O fotografie o prezinta pe Beyonce purtand Diamantul Tiffany de 128,54 de carate din secolul 19. Ea este a patra persoana care a purtat emblematica bijuterie si prima afro-americana. Lady Gaga a purtat diamantul la gala Oscar din 2019, iar actrita Audrey Hepburn, pentru fotografiile promotionale pentru „Breakfast at Tiffany’s” (1961). Jay-Z poarta brosa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

