Beyonce si-a dat cu mascara de 10$ la concertul de la Coachella

- An de an, festivalul californian Coachella strange sute de mii de oameni dornici de distractie, dar si vedete de prima clasa. Nici editia din 2018 nu a facut exceptie. Iata celebritatile care au participat weekendul acesta, la Coachella. Kelela Justin Bieber Joan Smalls Alessandra Ambrosio Bella Hadid…

- Beyonce a deschis spectacolul de la Coachella cu o tinuta inspirata din Egiptul antic si cu o coroana care amintea de cea mai frumoasa regina egipteana, Nefertiti. Ea a stralucit la propriu in costumul compus dintr-un body auriu cu negru si o capa lunga in aceleasi culori. Accesoriile au fost un colier…

- Trupa Destiny’s Child s-a reunit, sambata, pe scena festivalului Coachella 2018, informeaza contactmusic.com. Astfel, dupa mult timp, Beyonce, Michelle Williams si Kelly Rowland au interpretat mai multe melodii, printre care ‘Say My Name’, ‘Soldier’ si ‘Lost My Breath’. Ultima data, cele trei cantarete…

- Au favut istorie in aceasta formula prin anii ’90 – 2000, iar acum, la 12 ani de la incheierea activitații ca trupa, fetele de la Destiny’s Child s-au reunit pe scena de la Coachella. Beyonce a oferit un spectacol de senzație, dar și mai impresionant a fost faptul ca a urcat din nou pe scena alaturi…

Cantareata americana Beyonce a angajat aproximativ 100 de dansatori de rezerva cu doar o saptamana inainte de recitalul pe care il va sustine la festivalul Coachella, scrie NEWS.RO, citand Billboard.

- Weekend-ul urmator incepe Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri din America și aceasta ediție este ocazia perfecta pentru Beyonce sa arate ce poate. Daca anul trecut nu a putut participa din cauza sarcinii, doctorii spunand ca Beyonce are nevoie de o perioada de relaxare pentru gemeni, ei…

- Pregatind concertul pentru Coachella, Beyonce vrea sa mențina ștacheta ridicata. Pentru ca anul trecut nu a putut participa la eveniment datorita sarcini, in acest an Beyonce pregatește un show cu adevarat incendiar pentru care se pregatește intensiv, uneori repetițiile ținand 11 ore continuu. In timp…

- Pe langa faptul ca pregatește un nou album și a fost anunțata ca și cap de afiș la anul acesta la Coachella, Beyonce iși dorește sa le aduca copiilor Carter inca un partener de joaca. Superstarul marturisește ca este foarte entuziasmata de rolul de mama și iși dorește cel puțin inca un copil pana la…