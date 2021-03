Beyonce scrie din nou istorie: Record de trofee

Stiri pe aceeasi tema

- La cateva saptamani dupa ce a facut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de trofee, Beyonce a fost recompensata cu patru premii in cadrul galei National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, care a avut loc in weekend, in categoriile dedicate muzicii, informeaza…

- Beyonce a devenit aseara femeia cu cele mai multe premii Grammy din istorie. Beyonce a primit aseara patru premii, ajungand la un numar cu adevarat impresionant: 63. Artista a declarat faptul ca „In calitate de artist, cred ca este treaba mea sa reflect timpul, iar anul acesta a fost presarat cu momente…

- Gala premiilor Grammy a reușit sa aduca aseara ceva stralucire in industria muzicala, grav afectata de pandemia de coronavirus. Totuși, artiștii nu au mai defilat pe covorul roșu și au asistat la premiere purtand maști și pastrand distanța. Beyonce a fost regina balului, dupa ce a obtinut premii la…

- Beyonce a primit cele mai multe nominalizari pentru gala din acest an a premiilor Grammy, in numar de noua, iar la final a intrat in istoria galei devenind cea mai premiata artista din istoria Grammy, informeaza CNN. Beyonce a obtinut patru premii Grammy la gala din acest an, fiind nominalizata la noua…

- Solista rap Megan Thee Stallion a primit premiul Grammy la categoria cel mai bun nou artist, duminica, in cadrul unei ceremonii care si-a propus sa faca uitata epidemia de coronavirus care a strivit spectacolele de muzica live, noteaza Reuters. Cantareata in varsta de 26 de ani din Texas…

- Nasa scrie istorie, dupa ce vehiculul Perseverence a ajuns pe Marte. Acesta a aterizat pe suprafața planetei roșii, dupa o calatorie de 6 luni și jumatate. Este una dintre cele mai complexe misiuni ale Agenției Spațiale Americane, care vrea sa afle daca exista sau nu forme de viața pe planeta vecina.…

