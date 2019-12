Beyonce mărturiseşte într-un interviu că a suferit mai multe avorturi spontane Cantareata si femeia de afaceri americana Beyonce a acordat un interviu revistei Elle in care a marturisit ca a suferit mai multe avorturi spontane inainte de a o naste pe fiica sa Blue, relateaza online ziarul spaniol ABC. Cu prilejul lansarii noii sale linii vestimentare, in colaborare cu marca sportiva Adidas, Beyonce (38 de ani) a acordat unul dintre interviurile sale cele mai sincere in care a marturisit ca aceste momente dureroase i-au schimbat modul de perceptie a succesului. "Trecerea prin aceste avorturi involuntare m-a invatat ca trebuie sa fiu propria mea mama, inainte de a deveni mama… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

