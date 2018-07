Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce a fost implicata intr-un incident in timpul unui concert pe care l-a sustinut la Varsovia, Polonia, la sfarsitul saptamanii trecute, cand scena mobila pe care canta s-a blocat la inaltime, iar artista a fost salvata cu ajutorul unei scari telescopice, potrivit dailymail.co.uk.

- Beyonce susține, alaturi de soțul ei, Jay-Z, Turneul On The Run II. In timpul concertului susținut pe 30 iunie in Polonia, artista a intampinat o problema. A fost necesara intervenția staff-ului pentru ca ea sa fie salvata. Beyonce și Jay-Z au sosit la Varșovia, in Polonia, la turneul lor On The Run…

- Consiliul Europei si-a reluat vineri criticile fata de reformele din sistemul judiciar din Polonia, estimand ca ele slabesc substantial independenta justitiei, in pofida amendamentelor aduse recent de puterea conservatoare de la Varsovia, relateaza France Presse. ''Nu poate exista o lupta eficienta…

- Beyonce e o artista completa: are voce, danseaza incredibil și face un show incendiar. Nu degeaba, artista, impreuna cu soțul ei, Jay-Z, au agonisit din muzica peste 1 miliard de dolari.Cuplul se afla in plin turneu mondial – „On the Run II” – al doilea impreuna.

- Polonezii pot ateriza la Soci, chiar daca apartine unui miliardar plasat pe lista neagra de Washington. Zborurile charter care vor transporta la Soci echipa de fotbal a Poloniei pentru Cupa Mondiala de fotbal din 2018 vor putea ateriza fara riscul unor sanctiuni americane, chiar daca aeroportul apartine…

- Polonia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia, care formeaza Grupul de la Visegrad (V4) trebuie sa dea dovada de unitate ferma in cadrul Uniunii Europene pentru a-si promova interesele comune, a declarat joi la Varsovia presedintele ceh Milos Zeman, dupa discutii cu omologul sau polonez Andrzej Duda,…

- O bunica adorabila a devenit centrul atenției dupa ce a inceput sa faca mișcari de dans in timpul unui concert.Batrana dansa in timp ce canta cantecul Eurythmics - Sweet Dreams (Are Made Of This).Bunicuța dansatoare era imbracata modern in nuanțe de roz.

- Face ce face și ajunge sa fie victima cate unui incident in timpul spectacolelor impresionante pe care le face! De data aceasta, Beyonce „a inclus-o” și pe sora ei in momentul mai puțin placut pentru o artista de talie internaționala. Ei bine, cele doua cantarețe au cazut in timp ce performau pe scena…