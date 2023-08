Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu a fost surprinsa incognito intr-un autobuz public la Londra, in timp ce ajuta un cuplu de batrani sa coboare, relateaza The Sun.Fosta campioana de la US Open și-a tras gluga pe cap și a purtat ochelari de soare, chiar daca era o zi inorata in capitala britanica. A postat imaginea pe contul…

- Traficul aerian va fi afectat in Marea Britanie, intre 28 iulie - 1 august și 4 - 8 august, din cauza grevei din aeroportul Gatwick Londra. Ministerul roman al Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie.

- Trupa Depeche Mode va concerta, miercuri seara, in București in cadrul unui turneu mondial, iar mii de romani și-au cumparat bilete pentru a lua parte la spectacol. Formația este originara din Marea Britanie și au lansat melodii care au facut inconjurul lumii. Iata cine sunt membrii Depeche Mode și…

- Anunțul oficial al trupei Coldplay a postat pe pagina oficiala de Instagram un mesaj in care anunța turneul din Europa in 2023 și țarile in care vor concerta. Printre acestea se afla și Romania. Potrivit mesajului postat alaturi de un filmuleț in care apar steagurile țarilor in care vor canta, trupa…

- In urma cu doar cateva zile, Nicole Cherry, Larisa Udila și soțul acesteia, Alexandru Ogica, au fost la concertul lui Beyonce din Varșovia. Pe rețelele personale de socializare, Larisa Udila a vorbit despre cat au platit ele pentru a merge la acest concert. Suma este uriașa și nu oricine iși permite…

- Supergrupul din care fac parte Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry (Aerosmith) si Tommy Henriksen revine la Bucuresti pe 8 iunie la Romexpo in Parcarea C, in aer liber. In deschidere vor urca pe scena 12 Limbs. 12 Limbs e o formatie tanara ce vine din Londra, Marea Britanie. Abordeaza un Indie Rock…