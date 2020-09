Beyonce i-a trimis flori lui Katy Perry

Stiri pe aceeasi tema

- Katy Perry a mai lansat un videoclip pentru o piesa de pe noul album ‘ SMILE‘ . Videoclipul piesei ‘ Champagne Problems‘ este destul de basic și are un aer al anilor ‘ 80, avem o Katy roșcata care canta, that’s all – pandemie safe. In schimb mesajul piesei este destul de deep, fiindca vorbește... View…

- Katy Perry a lansat de dimineața cel de-al șaselea album al ei intitulat ‘ SMILE‘. Katy a spus ca piesele au fost compuse in perioade destul de sumbre ale vieții sale. ‘ Smile’ vine la trei ani ani de la lansarea ultimului ei album – ‘Witness‘, iar cantareața a spus ca nu a fost niciodata... View Article

- Katy Perry a nascut! Cantareața a adus pe lume o fetița care va purta numele de Daisy Dove. Ziua de 26 august va fi, cu siguranta, insemnata de acum inainte pentru cuplul Perry – Bloom. Cei doi au dezvaluit nașterea intr-o declarație pentru UNICEF. Cuplul a spus ca pluteste de fericire si ca se bucura...…

- Katy Perry a luat in greutate aproximativ 20 de kg pe parcursul sarcinii, pentru ca iși face toate poftele și iși rasfața fetița chiar daca nu a cunoscut-o inca. Cantareața a marturisit ca kilogramele in plus ii afecteaza corzile vocale și ca momentan e nevoita sa recurga la tot felul de tehnici muzicale…

- Cardi B e cunoscuta pentru faptul ca nu e neaparat cea mai „basic” artista pe care industria muzicala o putea avea. De data asta ea a colaborat cu Megan Thee Stallion (cea care canta „Savage” alaturi de Beyonce) pentru clipul WAP. Inainte sa dai PLAY clipului, iți mai spunem ca e deja in trendingul…

- Katy Perry nu a stat deloc pe ganduri cand a primit invitația celor de la Tomorrowland pentru a face show la cea de a 15-a ediție a festivalului, deși este insarcinata in 8 luni. Cum pandemia a blocat desfașurarea festivalului in format fizic, cantareața a fost foarte incantata de provocarea unui eveniment…

- Tomorrowland este, fara indoiala, cel mai mare festival de muzica electronica din lume. Anul acesta, din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, festivalul s-a mutat online, dar asta nu inseamna decat o noua oportunitate. Tomorroland devine anul acesta Tomorrowland Around the World și aduce la un…

- Katy Perry și Orlando Bloom urmeaza sa fie parinții unei fetițe și zilele trecute Katy a spus ca Orlando, care mai are un baiețel de 9 ani din casnicia anterioara este foarte entuziasmat sa aiba și o fetița. Cei doi nu s-au decis inca asupra numelui, deoarece Katy a spus ca va ști ce nume... View Article