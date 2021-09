Stiri pe aceeasi tema

- Craig Adams, antrenorul personal al lui Beyonce, s-a stins din viața din cauza complicațiilor provocate de coronavirus.Familia artistei este devastata de vestea teribila, mai ales ca antrenorul personal era considerat un om sanatos și in forma.Decesul s-a produs saptamana trecuta dupa ce a intrat in…

- SUA vor incepe in ultima saptamana a lunii iulie sa-i evacueze cu avionul pe afganii care au ajutat armata americana, precum si familiile lor, a anuntat miercuri un inalt responsabil american, relateaza AFP. Washingtonul “lanseaza o operatiune pentru a ajuta relocarea afganilor interesati si eligibili…

- Otilia Bilionera a ramas fara permisul de conducere pentru ca a facut o greșeala majora in trafic. Din fericire, nu a provocat nicio tragedie, dar a incalcat legea și a costat-o scump. Cantareața ar fi condus cu 110 km/h prin localitate, lucru interzis in acest caz, in lege scriind ca șoferii au voie…

- A reușit sa ramana fara permis la o zi dupa ce il reinnoise. Este cazul Otiliei Bilionera, careia i-a fost luat permisul de conducere, pe o perioada de 3 luni, dupa ce ar fi mers cu 110 km/h prin localitate. Chiar ea a dezvaluit incidentul la Xtra Night Show.

- Simptomele infecției cu coronavirus se schimba, iar in prezent seamana, mai degraba, cu unele specifice unei raceli, spun specialiștii medicali din Canada. Cele mai raportate simptome ale infecției cu coronavirus sunt acum durerile de cap, dureri in gat și scurgerile nazale, potrivit echipei de cercetare…

- Are 29 de ani și e una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Adda e artista care destul de rar a facut declarații despre trecutul ei. Iata ca acum, intr-un interviu, aceasta a rememorat intamplari de ca nd era mica.Copilaria și-a petrecu-o la Targu-Mureș. Iși aduce aminte ca era un copil foarte…

- Cristiano Ronaldo intra si el in scena la EURO 2020. Inaintea meciului de marti, Ungaria – Portugalia, UEFA a confundat Budapesta, locul de desfașurare al partidei, cu București. “Primul meci al zilei, Ungaria vs Portugalia, la București”, scrie pe contul oficial de Twitter al turneului EURO 2020. De…