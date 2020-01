Stiri pe aceeasi tema

- O vezi in fiecare zi la televizor, insa in spatele zambetului sau puternic vedeta a ascuns o mare durere. Chiar daca sufletul ei plangea, indragita prezentatoare de la Antena Stars s-a ținut tare și nu le-a aratat o clipa fanilor ei ce se afla dincolo de perfecțiunea din spatele ecranului.

- O tanara din Iași a cautat 13 ani de zile sa-și afle diagnosticul. A ajuns la paralizie, s-a operat pe inima, a cerut disperata ajutorul, iar medicii au dat neștiutori din umeri. A aflat ca in urma unei mușcaturi de capușa are boala Lyme, o boala extrem de grava, care poate duce la deces. Acum, [...]

- Beyonce, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase si talentate artiste de rang international, a trecut prin probleme care i-au marcat existenta. Desi este mereu cu zambetul pe buze, stralucind de-a dreptul pe scena, destinul nu a fost tocmai roz pentru cunoscuta artista.

- Pentru ca o lupta a fost toata viața ei chiar din prima zi. Imediat dupa ce a venit pe lume a intrat direct in sala de operație. Diagnosticul, extrofie de vezica, suna complicat și de neințeles pentru parinții Alexandrei, dar medicii le-au explicat tranșant și fara prea multa emoție ce inseamna asta:…

- Astazi se lanseaza la Institutul Regional de Oncologie din Iași un parteneriat global pentru dublarea supraviețuirii la 5 ani in cancerul pulmonar pana in anul 2025. Datele Globocan arata ca in Romania au aparut in anul trecut, 11.340 de cazuri noi de cancer pulmonar. La nivel național, cancerul pulmonar…

- Oana Lis a suferit de depresie, dar și-a revenit, iar acum le-a mulțumit celor care i-au fost alaturi in acea perioada. Oana si Viorel Lis la un pas de TRAGEDIE. Momente teribile: "Viata e cea mai importanta si fiecare secunda conteaza!" "Asta era fața mea in 2014, in starea de depresie!…

- Au trecut deja cateva luni de la momentul dispariției Alexandrei Maceșanu. Deși inițial s-a crezut ca a fost ucusa de Gheorghe Dinca, tot felul de teorii aparute in mediul virtual au adus speranțe ca fata ar putea fi inca in viața. Unul dintre oamenii care s-au luptat pentru a dovedi acest scenariu…

- Schimbarile bruște ale vremii produc un dezechilibru in interiorul organismului și implicit al imunitații, favorizand apariția virozelor și pneumoniilor! Cum faci diferența intre raceala și gripa și cum te ferești de boala?