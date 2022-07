Beyoncé a dezvăluit lista cântecelor prezentate pe viitorul ei album „Renaissance” Beyonce continua sa faca promovarea viitorului ei album si a prezentat lista cantecelor de pe “Renaissance” care va fi disponibil din 29 iulie pe toate platformele. „Sa creez acest album mi-a permis sa gasesc un loc in care sa visez si a fost o evadare in timpul unei perioade groaznice... The post Beyonce a dezvaluit lista cantecelor prezentate pe viitorul ei album „Renaissance” appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce a dezvaluit joi un vizual care insoteste lansarea albumului "Renaissance", asteptat pentru 29 iulie. Potrivit publicatiilor specializate, intre care Pitchfork, este vorba despre coperta acestui al saptelea disc, primul de studio solo al cantaretei dupa sase ani. Fii la curent cu cele…

- Artista americana Beyonce a lansat primul single, intitulat ''Break My Soul'', de pe mult asteptatul sau album, "Renaissance". Lansarea single-ului vine la scurt timp dupa anuntul de saptamina trecuta al vedetei, potrivit caruia ea va lansa cel de-al saptelea album de studio luna viitoare. Melodia ritmata,…

- Beyonce a lansat, marti, "Break my soul", primul single de pe noul ei album. Cantareata a scris simplu pe Twitter si Instagram: "6. Break My Soul midnight ET". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cintareata americana Beyonce a dat de inteles joi ca urmatorul sau album, primul din ultimii sase ani, dupa mult apreciatul "Lemonade", lansat in 2016, s-ar putea numi "Renaissance". Vedeta a publicat joi un mesaj scurt pe retelele sociale continind cuvintele "act i Renaissance" si data de 29 iulie.…

- Cantareata americana Beyonce a dat de inteles joi ca urmatorul sau album, primul din ultimii sase ani, dupa mult apreciatul "Lemonade", lansat in 2016, s-ar putea numi "Renaissance", informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca a gasit solutia pentru a evita risipa alimentara. "Inainte sa fac cumparaturile, mananc. Cand mergi la cumparaturi si ti-e foame, ai cumpara jumatate de magazin", a afirmat el. Chesnoiu a reiterat ca Romania nu are de ce sa se teama de o criza alimentara,…

- Motivul pentru care Gigi Becali da bani sarmanilor. Patronul FCSB este recunoscut pentru faptele sale caritabile, nu doar pentru temperamentul impetuos. De exemplu, periodic, el imparte diverse sume celor care se aduna in fața Palatului sau de pe Aleea Alexandru. Un calugar de la un așezamant romanesc…