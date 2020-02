Beyonce a cantat la inmormantarea lui Kobe Bryant

Stiri pe aceeasi tema

- An edit-a-thon dedicated to Romanian culture and the Constantin Brancusi Day on February 19 will be organised on Friday at the Complutense University of Madrid, on the 144th birth anniversary of Romanian artist Constantin Brancusi, the founder of modern sculpture and one of the greatest artists of…

- Trupurile neinsufletite ale fostului baschetbalist Kobe Bryant si ale fiicei lui, Gianna, au fost inhumate, vineri, dupa o ceremonie privata, la Corona Del Mar, California, informeaza presa internationala."Vanessa si familia au dorit o slujba privata pentru a-i plange pe cei pierduti", a declarat…

- Persoanele decedate din cauza infectarii cu coronavirus nu vor putea fi inmormantate acolo unde doresc familiile lor si nici nu vor avea parte de un priveghi, dupa ce guvernul chinez a prezentat un protocol strict cu privire la modul in care sunt gestionate cadavrele, ca parte a eforturilor de a controla…

- LA Lakers a jucat primul meci în Staples Center dupa moartea lui Kobe Bryant, legendarul baschetbalist al echipei din Los Angeles. LeBron James și compania nu au putut sa îi dedice victoria, fiind învinși de Portland Trail Blazers (scor 119-127), însa momentele dinaintea partidei…

- „Rare” este al treilea album al cantaretei si actritei Selena Gomez care ajunge pe primul loc in Billboard 200, potrivit news.ro.Albumul, al treilea material solo de studio al lui Gomez, a fost lansat pe 10 ianuarie si in saptamana incheiata pe 16 ianuarie a fost vandut in SUA in 112.000 de…

- La cumpana dintre anii 2019 2020 Primaria Municipiului Constanta a organizat, in Piata Ovidiu, Revelionul.Au participat potrivit estimarilor circa 5 6000 de oameni, desigur, in majoritate tineri.Stefan Banica, Voltaj si Andra au fost vedetele de frunte ale multimii.Evenimentul a debutat la ora 22:00…

- Cornelia Catanga și Elena Merișoreanu sunt doua dintre cele mai iubire artiste din Romania, insa, puțini sunt cei care știu despre scandalul dintre cele doua. Totul a pornit de la o farsa.Elena Merișoreanu a fost acuzata ca a numit-o pe Cornelia Catanga „țiganca”, lucru care a deranjat-o foarte mult.„Dupa…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica „Smiley News", de la „Neatza cu Razvan și Dani", un clip fabulos cu suporterii dinamoviști care au cantat „Treceți batalioane romane Carpații”.