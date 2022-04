Florin Cițu a convocat Biroul Executiv al formațiunii politice pentru sambata la ora 12:00. Ședința va avea loc cu prezența fizica, dar liderii au anunțat ca nu se vor prezenta, deoarece Biroul Executiv s-a desfașurat vineri, la cererea lor, cand s-a decis in unanimitate convocarea Consiliului Național care sa convoace Congresul extraordinar, la care sa […] The post BEx-ul convocat de Florin Cițu, boicotat de liderii PNL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .