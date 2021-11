Biroul Executiv al PNL se reunește luni seara, la ora 20, in ședința online pentru a discuta variantele posibile pentru Guvernul Ciuca, inclusiv cea a depunerii mandatului de catre premierul desemnat. Conducerea PNL va discuta toate variantele posibile pe care le are Guvernul propus de Nicolae Ciuca in Parlament, avand in vedere ca atat PSD, […] The post BEx la PNL luni seara. Se discuta varianta ca Nicolae Ciuca sa iși depuna mandatul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .