- Chirurgul Mircea Beuran a avut o prima reacție dupa ce pacienta in varsta de 66 de ani, care a luat foc pe masa de operații de la Spitalul Floreasca, a murit duminica seara.„Da, a decedat in ATI din Secția de Mari Arși. Era sub control medical, dar probabil contextul biologic in care se gasea…

- Doctorul Mircea Beuran, cel care a finalizat operația femeiicare a fost arsa pe masa de operație din Spitalul Floreasca, spune ca a maiavut un caz de pacient cu arsuri. Intr-o intervenție telefonica la Digi 24, medicul MirceaBeuran a explicat ca sunt cunoscute cazuri de combustie pe masa de operație…

- Medicul Mircea Beuran a explicat sambata seara, la Antena 3, incidentul in urma caruia o pacienta operata la Spitalul Floreasca a suferit arsuri, spunand ca nu era in sala de operatii in momentul producerii incidentului.

- Medicul Mircea Beuran a afirmat, intr-o intervenție la Antena 3, ca nu era in sala de operații atunci cand pacienta de la Spitalul Floreasca a luat foc, el ajungand in incapere abia dupa ce flacarile fusesera stinse. Beuran a spus ca a finalizat operația, iar echipa care a inceput intervenția chirurgical…

- Medicul Mircea Beuran susține ca nu a fost de la bun început în echipa care a intrat în operație cu pacienta care a fost arsa în timpul procedurii de la Spitalul Floreasca, el fiind în drum spre spital când s-a întâmplat incidentul. „M-a…

- Inspectorul scolar general de la Braila, Viorel Botea, sustine ca nu este prima data cand profesoara are un comportament nedemn de un cadru didactic, aceasta nereusind sa treaca cel mai recent test psihologic pe care l-a sustinut.

- Vestea zilei! Mihai Constantinescu se simte mai bine și invața din nou sa vorbeasca, conform Antena 3. Sunt nu mai puțin de cinci luni de zile in care Mihai Constantinescu este internat la Terapie Intensiva.Citește și: PRAPAD in Cluj - Napoca: ȘASE victime dupa ce o ambulanța și un autoturism…