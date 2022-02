Stiri pe aceeasi tema

- Betty, fiica lui Florin Salam, a simțit nevoia de o schimbare, așa ca recent a trecut pragul medicului estetician pentru injectarea buzelor cu acid hialuronic. Schimbarea este vizibila, iar mulți dintre urmaritorii artistei cred ca nu avea nevoie de o așa transformare. Cu toate astea, Betty pare mulțumita…

- Betty Vișanescu se poate bucura de o frumusețe aparte, insa vedeta a vrut sa faca o schimbare la nivelul feței. Fiica lui Florin Salam nu a stat prea mult pe ganduri și a apelat la medicul estetician . De data aceasta, cantareața și-a injectat buzele cu acid hialuronic. Iata cum arata vedeta dupa procedura…

- Betty Vișanescu a devenit mama pentru prima data in urma cu trei ani, iar de atunci viața i s-a schimbat radical. Ei bine, daca pana la aceasta varsta nu a intampinat probleme in creșetera fiului ei, situația s-a schimbat radical. Ce dificultați intampina fiica lui Florin Salam in aceste momente.

- Betty Vișinescu și Catalin formeaza un cuplu de șapte ani de zile, astfel ca vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu i-a fost deloc ușor la inceput sa se descurce cu treburile casnice.

- Traiește o frumoasa poveste de dragoste cu partenerul sau de viața, de la varsta destul de frageda, insa este in continuare asaltata de catre fanii ei. Un domn misterios a invitat-o astazi la un suc, iar raspunsul pe care l-a oferit Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, a uimit pe toata lumea.

- Florin Salam are cu ce sa se mandreasca, asta pentru ca ai sai copii ii calca pe urme. Dupa ce Betty Vișanescu s-a lansat in muzica, acum a venit randul și fiicei sale mai mici, din relația cu Roxana Dobre. Maria s-a lansat in manele alaturi de parintele ei.

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și, bineințeles, primește și tot felul de reacții negative care, spre surprinderea tuturor, nu par sa o afecteze prea tare. Cu puțin timp in urma, artista a primit un mesaj amenințator pentru tatal ei.

- Betty Vișanescu nu a trecut printr-o perioada tocmai stralucita pe parcursul sarcinii, insa acum traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Este implinita, iubita și are o familie frumoasa. Cu toate acestea, vedeta le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare despre una dintre…