- Un nou capitol incepe in viața luptatorului profesionist Ionel Burduhos. Acesta și-a cerut iubita de soție, sub privirile Parintelui Nectarie. ”A venit momentul sa fac pasul spre viața de familie” a anunțat acesta. Luptator profesionit, președinte al Profesional Fight Gym Bistrița, consilier local și…

- Cristiano Ronaldo, erou pe Anfield, fara sa joace. Starul portughez de la Manchester United a anunțat decesul fiului sau, care se nascuse luni. CR7 și partenera sa, Goergina Rodriguez, așteptau gemeni, insa doar fetița a supraviețuit. Caștigatorul a cinci Baloane de Aur a primit mesaje de susținere…

- Dupa ce soldatii ucraineni au eliberat zeci de localitati din regiunea Kievului, unele familii au reutit sa se reintregeasca. Activistul ucrainean pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk a publicat un videoclip care arata un soldat vizitandu-si parintii in satul Nova Basan.

- Simona Halep, dubla sarbatoare in familie. Jucatoarea din Constanța se afla de cele mai multe ori departe de casa in ziua ce reprezinta o dubla aniversare pentru rudele sale apropiate. Fostul lider mondial este la Miami, unde se pregatește pentru participarea in turneul WTA 1000 din Florida. Simona…

- Lewis Hamilton, 37 de ani, intenționeaza sa adauge la finalul numelui sau de familie și numele mamei. Astfel, numele complet al pilotului de Formula 1 va fi Lewis Hamilton-Larbalestier. Englezul a vorbit la Dubai Expo 2022 despre acest detaliu: „Vreau sa-mi schimb numele, iar numele mamei (n.r. dinainte…

- FOTO| Gest emoționant la o pensiune din Alba: O familie de refugiați ucrainieni a primit o masa calda și indrumari de la oameni cu suflet mare FOTO| Gest emoționant la o pensiune din Alba: O familie de refugiați ucrainieni a primit o masa calda și indrumari de la oameni cu suflet mare Tot mai mulți…

- Christian Eriksen (29 de ani), mijlocașul danez, a fost prezentat in fața fanilor lui Brentford, noua sa echipa. A fost prima apariție pe teren dupa 8 luni pentru Eriksen, care e tot mai aproape de revenire. Fostul jucator al lui Inter a suferit un stop cardiac la meciul Danemarca - Finlanda, din cadrul…