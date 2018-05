Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Timea Bacsinzszky, membra a echipei Elveției în meciul cu România de la Fed Cup, a postat un mesaj emoționant pe Twitter, la plecarea de la noi din țara.Pe jumatate românca, numprul 46 WTA a spus ca vizita la Cluj i-a amintit de momentele frumoase…

- O postare facuta recent pe o rețea de socializare a cutremurat inimile fanilor de la „Exatlon”. Aceasta a aparut la scurt timp de la eliminarea neașteptata a Dianei Belbița, fosta concurenta in echipa „Faimoșii”. Va reamintim ca, dupa ce a parasit competiția, au aparut noi controverse in randul fanilor,…

- Mesajul dur al lui Ciprian Prodan, fratele lui Didi. Fostul internațional a murit de infarct, pe 16 noiembrie 2016, in plina lupta cu Razvan Burleanu. Și Marcel Pușcaș a postat un mesaj, dupa ce a fost invins usturator in alegeri. ”M-A INVINS NEMULȚUMIREA Am intrat in aceasta campanie pentru Președinția…

- Carmen de la Salciua are o familie exemplara. Este casatorita cu cantaretul Culița Sterp, iar familia lui este și a ei, iar acest lucru se vede. Ieri, soacra artistei și-a serbat ziua de naștere. La fel ca in fiecare an, primii care i-au urat ”La mulți ani!” au fost fiul și nora sa. Atat Carmen, cat…

- Fratele Madalinei Manole și-a vindecat rana dureroasa din suflet. Marian Manole a dezvaluit public ca, dupa aproape opt ani de la moartea surorii sale, a reușit sa faca un lucru, care, pana de curand il facea sa aiba ganduri dintre cele mai negre. Mesajul sfașietor a fost insoțit de o piesa cantata…

- Betty Stoian, fiica celebrului manelist Florin Salam, este indragostita lulea de iubitul Catalin Vișanescu. Cei doi nu se abțin de la a iși exprima in mod public dragostea unul pentru celalalt.

- Dupa ce a declarat ca urmeaza sa devina sotia lui Catalin Visanescu, omul alaturi de care are o relatie de 3 ani, Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, ii da acestuia o lovitura de proportii: il actioneaza in judecata. Mai mult, informatia potrivit careia este insarcinata este tot mai discutata.