Stiri pe aceeasi tema

- Betty Stoian este o mamica de nota 10 și o artista de succes, dar cu toate acestea, durerea lasata in sufletul ei de moartea mamei sale nu se va acoperi niciodata. Betty și-a iubit foarte mult mama, iar faptul ca Fanica s-a stins din viața cand artista era micuța a facut ca lucrurile sa fie și mai complicate…

- Florin știe cat de iubit este de fani, așa ca a incercat de-a lungul timpului sa onoreze toata evneimentele și nunțile la care a fost chemat, scrie stiritv.ro. totuși, acum puțin timp el a anunțat ca va lua o pauza, lucru care a speriat pe toata lumea. Fanii il vor in contiuare la cantari, insa Salam…

- Sorina Pintea a lansat un atac la adresa asociațiilor de pacienți. "Asociațiile de pacienți trebuie sa reprezinte, cu adevarat, pacienții. Iar relația dintre asociații, pacienți și industria pharma sa fie una corecta. Am sa va dau un exemplu cu riscul de a supara. Anul trecut am primit…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a facut dezvaluiri despre starea de sanatate a celebrului manelist. Acesta s-a confruntat cu mai multe probleme in ultima perioada.!E foarte bine, adica nu arata de 40 de ani, e un om matur, intr-adevar, dar eu il vad ca pe un prieten al meu, pentru ca așa l-am…

- Betty Stoian si Catalin Visanescu au parte de o zi emotionanta. Astazi se implineste un an de cand fiul lor, Matthias Stefan, a venit pe lume. Ginerele lui Florin Salam a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care a vorbit despre cum a fost acest an.

- Dezvaluire de ultima ora în legatura cu soarta partidului înființat de Calin Popescu-Tariceanu. ALDE nu mai are voie sa se numeasca ALDE, a anunțat unul dintre vicepresedintii partidului.

- Sebastian Colțescu, injurat ca la ușa cortului de Dan Petrescu și de ceilalți oficiali clujeni, le-a povestit chiar in vestiar, dupa meci, colegilor din brigada tragedia prin care a trecut de curand Dan Petrescu a vazut "roșu" din partea "centralului" in minutul 43 al meciului de la Giurgiu. Nervii…

- Betty Stoian s-a distrat pana-n zorii zilei alaturi de prieteni și familie. De la party n-au lipsit bauturile fine, mancarurile rafinate și lautarii care au asigurat o super-atmosfera. Florin Salam nu a ajuns la botezul nepotului sau. Ce a patit manelistul: "Imi cer mii de scuze!" Cu…