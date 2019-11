Stiri pe aceeasi tema

- Scena muzicala din Timișoara are parte de un nou videoclip lansat de cei de la Big West Family, care poarta numele de „Azi in TM“. Piesa cuprinde imagini preluate din scurt metrajul #SMEDS (Sa Mor Eu Daca Știu), in regia lui Cash (Ciprian Dan Bilencu). Melodia face parte din albumul viitor al celor…

- Avea opt ani atunci cand a ramas fara mama și dorul de ea este din ce in ce mai mare! Betty, fiica lui Florin Salam cu Fanica, vorbește abia acum despre cat de greu i-a fost sa afle și sa se obișnuiasca cu ideea ca femeia care a adus-o pe lume nu mai este.

- Florin știe cat de iubit este de fani, așa ca a incercat de-a lungul timpului sa onoreze toata evneimentele și nunțile la care a fost chemat, scrie stiritv.ro. totuși, acum puțin timp el a anunțat ca va lua o pauza, lucru care a speriat pe toata lumea. Fanii il vor in contiuare la cantari, insa Salam…

- Betty Stoian si Catalin Visanescu au parte de o zi emotionanta. Astazi se implineste un an de cand fiul lor, Matthias Stefan, a venit pe lume. Ginerele lui Florin Salam a transmis un mesaj pe retelele de socializare in care a vorbit despre cum a fost acest an.

- In ultima zi a grevei Global Climate Strike, The Wax Road lanseaza un nou videoclip – Things May Change. Piesa vine in susținerea protestelor mondiale fața de lipsa de acțiuni din partea autoritaților privind protejarea mediului, ce au loc incepand cu perioada 20-27 septembrie. Imaginile au fost realizate…

- Ziua de duminica, 15 septembrie, a avut mai multe semnificații pentru Andreea Balan. Artista s-a cununat religios cu George Burcea, a botezat-o pe fiica sa cea mica, Clara Maria , și a lansat un nou videoclip. Noua piesa, intitulata „Inger pazitor”, este dedicata in totalitate soțului ei, iar in videoclip…

- Andreea Balan a lansat piesa si videoclip cu imagini de la nunta! VIDEO Andreea Balan s-a casatorit ieri religios cu George Burcea si a organizat nunta si botezul fiicei sale in acelasi timp. Fiindca a fost o zi de suflet, una dintre cele mai frumoase traite vreodata de celebra artista, iata ca ea imparte…

- AMNA a lansat „In ochii lui”, al treilea episod muzical din seria de patru piese inspirate din viața artistei. Pentru single-ul „In ochii lui”, AMNA a colaborat cu Edward Sanda, alaturi de care a lansat și „Milioanele de suflete”. „Cand iubești, indiferent in ce loc te afli sau prin ochii cui te uiți,…